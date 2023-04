Opschaling KLM in China aan zijden draadje

Het pilotentekort bij KLM leidt ertoe dat uitbreiding van het netwerk in China op hoogspanning komt te staan.

Eind vorig jaar openbaarde KLM het nieuws vanaf eind januari dit jaar dubbel in te willen zetten op Chinese bestemmingen. Het Aziatische land verkeerde lange tijd in lockdown. Sinds het moment van de versoepelingen werd aanvankelijk drie keer per week naar China gevlogen, twee maanden geleden ging het om zes wekelijkse vluchten en sinds afgelopen week werd het aantal nog verder opgeschroefd. Momenteel vliegt KLM zes keer per week vanaf Schiphol naar Beijing en Shanghai. Tevens voert de maatschappij drie wekelijkse vluchten uit naar Hongkong.

Verdere uitbreiding

Echter, voor de coronacrisis verbond KLM Nederland ook nog met andere Chinese steden waaronder Guangzhou en Xiamen. Die uitbreiding komt mogelijk aan een zijden draadje te hangen door het pilotentekort waarmee de luchtvaartmaatschappij kampt. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) sprak begin dit jaar haar zorg er al over uit dat vanaf komende zomer meer vliegers met pensioen gaan dan dat er nieuw binnenkomen. Veel piloten zijn na de uitfasering van de 747 omgeschoold tot een Embraer-vlieger en niet tot 777-vlieger. Die laatste wordt voornamelijk ingezet tussen Amsterdam en de Chinese bestemmingen.

Sancties Rusland

De sancties van en tegen Rusland maken de situatie voor KLM er ook niet makkelijker op. Sinds de oorlog in Oekraïne kondigden veel (westerse) landen sancties aan als vergelding op de Russische invasie. Een daarvan is dat luchtvaartmaatschappijen uit Rusland in veel luchtruimen niet meer welkom zijn. Andersom deed Rusland hetzelfde waardoor veel Europese luchtvaartmaatschappijen richting Aziatische bestemmingen moeten omvliegen. De werk- en rusttijden veranderen daardoor ook. ‘We zitten nog in de opschaling ten opzichte van 2019. Door de situatie met Rusland kost de opschaling iets meer moeite in verband met het personeel’, verklaart Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, tegen De Telegraaf.