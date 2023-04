Passagiers controleren voortaan elkaar bij beveiligingscontrole

Om de verwachte drukte in de meivakantie op te vangen hebben Nederlandse luchthavens aangekondigd reizigers per 1 april te laten helpen bij de beveiligingscontrole. Passagiers die meehelpen kunnen op die manier sparen voor een gratis vlucht.

Iedereen die van het nieuwe systeem gebruik wil maken kan zich voor vertrek aanmelden op een speciale website. Wanneer de registratie rond is wordt passagiers verzocht om een uur eerder dan normaal naar de luchthaven te komen. Na een korte inwerksessie zullen zij drie kwartier lang andere reizigers controleren. Als het werk erop zit wordt een stempel gezet op een digitale strippenkaart. Reizigers met tien stempels kunnen deze strippenkaart inwisselen voor een gratis vlucht naar een van de geselecteerde wereldbestemmingen, waaronder Alicante, Barcelona, Ibiza, Malaga, Mallorca, Sevilla en Valencia.

‘Door passagiers elkaar te laten controleren hopen we een betere doorstroom op de luchthaven te kunnen realiseren’, zegt een anonieme bron binnen een van de deelnemende luchthavens. Daarnaast wordt verwacht dat de vliegveiligheid toeneemt door reizigers elkaar te laten inspecteren: ‘Als je zelf in een vliegtuig stapt, wil je natuurlijk ook zeker weten dat er niet stiekem een flesje aftershave van 125 milliliter wordt meegenomen.’

‘Bovendien is het voor reizigers een goede manier om elkaar alvast beter te leren kennen voor de vlucht. Zo begint niet alleen de vakantie op Schiphol, maar wellicht ook een nieuwe vriendschap’, vult een enthousiast lid van de speciaal opgerichte belangenvereniging ‘Vriendschap in de lucht’ aan.

Er gelden wel enkele voorwaarden om mee te doen aan het programma. Deelnemers moeten minimaal achttien jaar oud zijn, over een Nederlands paspoort beschikken en goed Engels kunnen spreken. Passagiers die naar Albufeira, Chersonissos, Lloret de Mar of Salou gaan zijn uitgesloten van deelname.



