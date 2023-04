767 breekt start na vier minuten af

Een Boeing 767-300 van United Airlines keerde afgelopen dinsdag terug als gevolg van een motorbrand.

Het toestel, registratie N641UA, vertrok 21:00 uur lokale tijd in zuidoostelijke richting onderweg naar het Braziliaanse Rio de Janeiro. Al tijdens take-off deden zich problemen met de linkermotor voor. Piloten van een Skywest-vliegtuig die zich achter de 767 bevonden, merkten een brand in de desbetreffende motor op en maakten hiervan melding bij de luchtverkeersleiding, blijkt uit radio-opnames die in handen zijn van CBS News. Vervolgens werden de vliegers van het United Airlines-toestel op de hoogte gesteld. Zij bevestigden de brand, riepen een noodsituatie uit en maakten rechtsomkeert naar de luchthaven waarvan ze waren vertrokken. ‘De vlucht is veilig geland en de passagiers zijn bij de gate uitgestapt’, verklaart een woordvoerder van United Airlines.

767 van United Airlines keerde vlak na take-off terug naar Houston © Flightradar24.com

Brand geconstateerd

Het is niet bekend wanneer de problemen zich precies voordeden. Gespeculeerd wordt dat tijdens de start de Skywest-piloot de luchtverkeersleiding op de hoogte stelde, maar dat dit ook gebeurd kan zijn op het moment dqt de 767 roteerde. Uit data van Flightradar24 blijkt dat de 767 vier minuten na take-off de maximale hoogte van iets meer dan zevenhonderd meter bereikte en dat op die hoogte de daling is ingezet richting het vliegveld van Houston. Daar landde de machine veilig. Niemand raakte bij de ongeplande landing gewond.

767 aan de grond

United Airlines regelde een nieuw vliegtuig dat de passagiers alsnog naar Rio de Janeiro bracht. De 767 in kwestie stond rest van de week aan de grondop de luchthaven van Houston. De Federal Aviation Administration (FAA) laat weten een onderzoek naar het incident in te stellen.