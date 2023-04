KLM-topvrouw: ‘Kan dat ook op andere manieren?’

KLM-topvrouw Marjan Rintel laat zich ondanks de beoogde krimp van Schiphol niet uit het veld slaan en blijft inzetten op verduurzaming van de vloot.

Het kabinet maakte bekend dat de grootste luchthaven van Nederland de komende tijd moet krimpen. Vanaf november dit jaar moet het aantal vluchten al op 460.000 vliegbewegingen zitten. Uiteindelijk is het doel dat dit verder gereduceerd wordt tot 440.000. Voorheen vonden jaarlijks maximaal 500.000 vliegbewegingen plaats en in de luchtvaartnota 2020-2050 werd nog gesproken over een groei naar 620.000. De kogel is echter nog niet definitief door de kerk: diverse luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, spanden een rechtszaak tegen de staat aan om de krimp tegen te gaan. Daarover komt op termijn uitsluitsel.

Zuinigere vloot

KLM investeerde in de afgelopen jaren al in een duurzamere vloot. De Boeing 747 werd vroegtijdig uitgefaseerd, terwijl de Dreamliners en Embraers aan de vloot toegevoegd werden. Eind dit jaar worden er zuinigere Airbus A320 en A321’s naar Nederland gehaald. Deze vervangen bij KLM en Transavia de Boeing 737-800’s. ‘We hebben nu zeven miljard euro geïnvesteerd in nieuwe vliegtuigen (…). Het is een belangrijke stap ondanks de krimp die was aangekondigd. We vervangen vier vrachtvliegtuigen, de laatste 747’s, door de Airbus A350, daarmee reduceer je vijftig procent geluid en veertig procent CO2. Daarmee laten we zien dat we het serieus nemen’, zegt Rintel voor de camera van NH Nieuws.

Aantasting verdienvermogen

De KLM-topvrouw liet zich er eerder al over uit dat de overheid te weinig gekeken heeft naar opties om CO2-uitstoot tegen te gaan. Wat haar betreft moet het niet gaan over krimp maar over geluid en CO2: ‘Als je alleen kijkt naar krimp, dan tast je verdienvermogen van KLM aan en kunnen we op langere termijn niet meer alle investeringen doen. Daarover zijn we in gesprek en laten we kijken doelstellingen te halen, want die zijn hetzelfde. Kan dat ook op andere manieren dan alleen krimp?’