Nederlandse F-35’s komen terug uit Polen

Afgelopen vrijdag heeft het Nederlandse detachement in Polen zijn inzet beëindigd, zo maakte Defensie bekend. De afgelopen twee maanden stonden acht Nederlandse F-35’s tijdelijk gestationeerd op de vliegbasis Malbork in Polen.

Gedurende de inzet werden drie keer Russische militaire toestellen onderschept, die het Poolse luchtruim binnenkwamen. Daarbij kwam het tot identificatie en begeleiding van (een formatie) vliegtuigen. ‘De escortes gebeurden op korte afstand van de Russen, maar die bleven professioneel. Echt spannend werd het dus gelukkig niet’, aldus Defensie.

Het Nederlandse detachement bestond uit ongeveer 170 militairen. Naast verdedigen van het NAVO-luchtruim in Oost-Europa, werd er ook geoefend met bondgenoten. Vier F-35’s (waarvan twee als reserve) stonden paraat voor de QRA (Quick Reaction Alert)-taak. De andere vier toestellen werden ingezet om te oefenen met onder meer Franse Rafales, Amerikaanse F-15’s, Duitse Eurofighters en Poolse F-16’s en MiG-29’s.

‘Dat gebeurde soms een-op-een of twee-tegen-twee, maar veelal grootschalig. Want daarvoor moeten we als NAVO klaar zijn’, zegt detachementscommandant luitenant-kolonel Guido Schols. De verdediging van het eigen land en NAVO-grondgebied heeft volgens hem prioriteit. ‘Met dat doel is onder meer geoefend met Patriot-luchtafweersystemen. Maar de F-35 is tot veel meer in staat’, aldus Schols. De scenario’s die de F-35 vliegers hebben beoefend liepen erg uiteen. Want hoe vlieg je bijvoorbeeld een zwaar verdedigd vijandelijk stuk luchtruim in? Ook het uitschakelen van vijandelijke luchtafweer werd geoefend, iets waar de F-35 veel beter in staat is dan de F-16.

Schols vond de trainingen van grote meerwaarde. ‘We hebben weer ervaren wat wij en onze bondgenoten kunnen. Maar uiteraard ook wat de beperkingen zijn als het erop aankomt.’ Begin volgende week keren de acht F-35’s terug naar vliegbasis Volkel. Vanwege renovatie van de baan op Leeuwarden, staan alle Nederlandse F-35’s op dit moment op Volkel gestationeerd.