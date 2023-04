AirBridgeCargo start weer op met Ilyushins

De Russische maatschappij AirBridgeCargo is van plan om haar vluchtuitvoering te hervatten met Ilyushins, in plaats van de Boeings die het bedrijf in het verleden gebruikte, zo melden Russische media. In eerste instantie gaat de vrachtvervoerder weer van start met twee Ilyushin IL-96’s. Of de 747’s en 777’s ook weer in gebruik worden genomen door het bedrijf is onbekend.

ABC, zoals het bedrijf bekendstaat, is onderdeel van de Russische Volga-Dnepr groep. Waar Volga-Dnepr diverse Sovjet-toestellen, zoals de Il-76 en de AN-124, in haar vloot heeft, vliegt AirBridgeCargo sinds haar oprichting uitsluitend met westerse vliegtuigen. Door Boeing 747’s en 777’s in te zetten kon ABC een relatief groot marktaandeel in het westen krijgen.

Vorig jaar is AirBridgeCargo tijdelijk gestopt met het uitvoeren van vrachtvluchten. Door de tegen Rusland ingevoerde sancties was het niet langer mogelijk om naar Europa of de Verenigde Staten te vliegen, wat de voornaamste markt van het bedrijf was.

De Ilyushin IL-96 is oorspronkelijk ontworpen in de tweede helft van de jaren ‘80. Het toestel is de opvolger van de IL-86 maar bleek een stuk minder populair dan haar voorganger. Waar van de IL-86 net meer dan honderd exemplaren zijn gebouwd zijn er slechts dertig IL-96’s uit de fabriek gerold. Kort na de introductie van de IL-96 werd het voor Russische maatschappijen mogelijk om westerse vliegtuigen aan te schaffen, wat op grote schaal is gebeurd.