Harbers begrijpt zorgen Delta om Schiphol

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven begrip te hebben voor de ontevredenheid van Delta Air Lines over de krimpplannen van het kabinet voor Schiphol. De bewindsman stuurde afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer waarin hij verslag deed van een gesprek dat hij had met vertegenwoordigers van de Amerikaanse maatschappij.

Delta Air Lines had op 20 december vorig jaar via een videoverbinding onderhoud met Harbers en minister Kaag (Financiën). Ook werd er afgelopen 21 februari gesproken met minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). De luchtvaartmaatschappij is duidelijk bezorgd over de voornemens van het kabinet het aantal vliegbewegingen op ’s lands grootste luchthaven van 550.000 te verlagen naar 440.000 per jaar.

Rechtzaak

Op 21 maart diende een kort geding van onder andere KLM, Transavia, easyJet, Corendon, Delta Air Lines en TUI tegen de Nederlandse staat in verband met de voorgenomen krimp. Enkele luchtvaartorganisaties, waaronder de IATA, schaarden zich ook achter deze airlines. De overheid weegt volgens hen geen alternatieve oplossingen mee, zoals vlootvernieuwing. Met name KLM-topvrouw Marjan Rintel pleitte daarvoor aangezien de nieuwe zuinigere toestellen van Airbus eind 2023 de huidige Boeing 737-vloot gaan vervangen. De luchtvaartmaatschappij vulde aan dat de krimp ‘onnodig en schadelijk’ is en ‘in strijd met nationale, Europese en internationale regelgeving’. De uitspraak volgt op 5 april.

Dat de Amerikanen de Nederlandse ontwikkelingen serieus nemen moge duidelijk zijn. Tijdens een bliksembezoek van Harbers aan Washington werd dit ook aangekaart door zijn evenknie Pete Buttigieg die zijn zorg uitsprak over de geplande reductie van het aantal vluchten op Schiphol. De druk van de Amerikanen lijkt voorlopig echter niets aan de plannen van Harbers af te doen.