PVV: ‘Verhaal schade op actievoerders Eindhoven’

De PVV-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft tijdens een vergadering aandacht gevraagd voor de recente actie van Extinction Rebellion op Eindhoven Airport. De demonstranten konden zonder al te veel moeite doordringen tot de startbaan en de daar geparkeerde vliegtuigen.

De PVV in Noord-Brabant pleit voor betere beveiliging van Eindhoven Airport én het verhalen van alle schade – ook die van geannuleerde vluchten – op actievoerders na de demonstratie van 25 maart. De gemeente had voor die dag een gebied nabij het vliegveld aangewezen waar Extinction Rebellion (XR) mocht demonstreren maar de actievoerders bezetten vervolgens delen van de luchthaven. Tijdens de demonstratie werden er toespraken gehouden en kwamen er artiesten langs. De actiegroep laat weten dat circa drie- tot vijfhonderd mensen aanwezig waren. Een deel van hen knipte, net zoals op Schiphol begin november vorig jaar, een gat in het hek dat toegang verschaft tot privéjets. Dat leek in eerste instantie een onbegonnen zaak omdat het vliegveld deel uitmaakt van de militaire vliegbasis Eindhoven. Als het aan XR ligt worden privévluchten per direct geschrapt.

Betere beveiliging tegen ‘extremisten’

Het Eindhovense statenlid Tjerk Langman (PVV) meent dat de overheid in dient te grijpen daar de Gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant mede-eigenaren van de luchthaven zijn. Hij wil door betere beveiliging “dit soort gevaarlijke acties” in de toekomst voorkomen. Daarnaast wil de PVV dat alle schade wordt verhaald op de demonstranten en dat zij een gebiedsverbod krijgen.

Langman is van mening dat XR een extremistische organisatie is. Dit geluid strookt niet met dat van de reactie van de luchthaven op de actie. Directeur Roel Hellemons van Eindhoven Airport stelde naar aanleiding van de actie dat de luchthaven en de actiegroep dezelfde doelen zouden nastreven. De PVV vindt dit de omgekeerde wereld en heeft de Gedeputeerde Staten gevraagd “met kracht afstand te nemen van deze extremistische activisten en hun ondermijnende, illegale activiteiten.”