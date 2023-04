Virgin Orbit ontslaat bijna alle werknemers

Raketproducent Virgin Orbit Holdings (VORB.O) heeft bekendgemaakt het dienstverband met ongeveer 85% van het personeel te hebben moeten beëindigen omdat het niet mogelijk was nieuwe investeringen aan te trekken.

De aandelen van het bedrijf, dat onderdeel is van de Virgin Group van Richard Branson, daalden met 38% in waarde. Ongeveer 675 werknemers zullen hun baan verliezen. Het bedrijf verwacht nog eens 15 miljoen dollar verlies te zullen leiden. De ontslagronde is noodzakelijk gebleken door “het onvermogen van het bedrijf om toereikende financiering te krijgen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Virgin Orbit ging in 2021 naar de beurs waar het 255 miljoen dollar minder opbracht dan verwacht. Hoewel de verwachtingen hooggespannen waren kreeg het bedrijf meerdere teleurstellingen te verwerken. Zo was daar de mislukking van een raketlancering in januari die de druk op het bedrijf verhoogde.

Toch geen investeerder

Reuters meldde vorige week dat de Texaan Matthew Brown in gesprek was om 200 miljoen dollar in het bedrijf te investeren. Die gesprekken mislukten, vertelden twee anonieme bronnen dichtbij de onderhandelaars. Virgin Orbit en Brown hebben nog geen uitgebreide reactie gegeven. Deze teleurstellende gang van zaken leidde ertoe dat Virgin Orbit vorige maand bijna al haar 750 werknemers heeft ontslagen, in wat een woordvoerder een “operationele pauze” noemt. Een kleine groep werknemers ging op 23 maart weer aan het werk om zich te concentreren op het werk aan raketmotoren maar het overgrote deel van het personeelsbestand kan dus op zoek naar een nieuwe werkgever.