Zeldzame 777 landt op Twente Airport | Foto’s

Op zondag 2 april verwelkomde Twente Airport een bijzondere Boeing 777-300. De machine maakte er haar laatste landing en wordt ontmanteld.

De Boeing 777, registratie VH-VPD, vloog voorheen voor Virgin Australia en is al jaren niet meer in commerciële dienst. In 2020 ging het niet goed met de Australische maatschappij en werd onder meer besloten te stoppen met long haul – vluchten. De 777’s waren daarom niet meer nodig en werden opgeslagen op Toowoomba Airport in Australië.



De Boeing zou oorspronkelijk al eerder naar Nederland komen, maar werd telkens getroffen door technische problemen waaronder een olielekkage. Verschillende bronnen melden dat er minstens zes pogingen zijn gedaan om de 777 naar Nederland te krijgen. Na veel vertraging kon de machine Australië op 30 maart verlaten. Via een tussenstop in Oman kwam het toestel op 1 april in Nederland aan. Het slechte weer in Twente resulteerde in een uitwijk naar Maastricht, waar de Triple een nacht verbleef. De landing van de VH-VPD mag dan de laatste voor het toestel zijn, voor Twente Airport is het het eerste bezoek van een Boeing 777.

AELS

De VH-VPD is het 21ste toestel dat op Twente Airport landt voor ontmanteling door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS). Het bedrijf haalt vliegtuigen zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk uit elkaar en draagt daarmee bewust bij aan een circulaire economie. Bij AELS wordt er nooit gesproken over het slopen van een vliegtuig. Zij gebruiken termen als demontage, de-assemblage en ontmanteling.

Uniek

Twente Airport is een rustige luchthaven, maar ontvangt vrijwel elk jaar vliegtuigen die bijna nooit in Nederland te zien zijn. Zo landde er in 2021 een Airbus A320 van het voormalige Dragonair. In 2019 maakten een Airbus A340-600 van Qatar Airways en een Boeing 747-400M van Kuwait Airways hun laatste landing op de Twentse luchthaven. Twee Boeing 747-400M’s van KLM zijn er eveneens uit elkaar gehaald. Enkele foto’s van de aankomst van de VH-VPD op Twente Airport 🛬 #ehtw #aels @AELSnews @twenteairport pic.twitter.com/pc45QJUPMV— EHTW Spotters (@EHTWSpotters) April 3, 2023