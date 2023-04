Binnenkort geen 747’s meer op Schiphol?

Schiphol is van plan de komende jaren een aantal zeer ingrijpende maatregelen te nemen. Niet alleen zou er een verbod komen op nachtvluchten en privéjets, ook lijkt de luchthaven de Boeing 747 te willen weren.

Streep door nachtvluchten

In de eerste plaats is Schiphol voornemens binnen twee jaar een einde te maken aan nachtvluchten, laat interim-CEO Ruud Sondag weten aan Het Parool en NRC. Tussen middernacht en 05.00 uur ‘s ochtends zou de luchthaven op slot gaan voor zowel passagiers- als vrachtvluchten. Tussen 05.00 en 06.00 uur zouden vliegtuigen bovendien enkel mogen landen. ‘Die nachtmaatregel gaat in één keer in. Op zijn laatst eind 2025, maar wat mij betreft een jaar eerder’, aldus Sondag. Volgens de topman komt er vanwege de ‘flinke impact’ van de maatregel overleg met luchtvaartmaatschappijen. Momenteel vinden er jaarlijks nog zo’n 10.000 nachtvluchten plaats, waarvan ruim de helft worden uitgevoerd door Transavia.

Privéjets, 747’s en tweede Kaagbaan

Het blijft niet bij een verbod op nachtvluchten. Ook privéjets zouden in de ban gaan op de grootste luchthaven van het land. Opmerkelijk genoeg lijkt er over die maatregel vooralsnog geen overleg te zijn geweest met de betrokken bedrijven. ‘Het weghalen van de privéjets gaat Schiphol niet helpen bij de krimp. Het gaat maar om een beperkt aantal vliegbewegingen op Schiphol. Dit is pure stemmingmakerij en het is schandalig dat we niet geconsulteerd zijn’, zegt Ton van Deursen, directeur van afhandelingsbedrijf Jet Support, in De Telegraaf.

Bovendien gaat er toch een streep door een tweede Kaagbaan en zouden stapsgewijs ook vliegtuigen die relatief veel geluidsoverlast veroorzaken door de luchthaven geweerd worden. Dat zou betekenen dat onder meer de Boeing 747 over twee jaar niet meer te zien zal zijn op Schiphol. Het gehele pakket aan maatregelen zou in 2025 moeten ingaan. Volgens berekeningen van Schiphol zelf zouden als gevolg van de beleidswijziging 17.500 minder mensen ernstige overlast van vliegverkeer moeten ondervinden.