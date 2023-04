KLM-gezagvoerder ontslagen

Het dienstverband met een 57-jarige gezagvoerder heeft KLM kunnen beëindigen vanwege grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn collega’s.

Dit blijkt uit een rechtszaak die 15 maart dit jaar op verzoek van KLM diende bij de Rechtbank Amsterdam. KLM spande de zaak aan wegens een reeks aan voorvallen uit de afgelopen jaren waarbij de 777/787-gezagvoerder betrokken was. Al eerder werd duidelijk dat hij hulp nodig had voor zijn manier van communiceren. In september 2013 vond coaching plaats omdat hij, getuige een ontwikkelassessment, onder meer beschreven werd als dominant, niet altijd tactvol en snel geïrriteerd. Het beoogde resultaat bleef uit en in de volgende jaren stapelden de klachten zich op.

Eerste meldingen

In maart 2015 kwamen de eerste meldingen binnen uit Moskou en Barcelona. In de Russische stad zou hij door politieagenten zijn weggeleid uit een winkel, omdat hij happen had genomen uit gebakjes in een vitrine. Hij maakte een dronken indruk. De vlieger kan zich niets van dit voorval herinneren. Als reden geeft hij dat hij mogelijk in een discotheek gedrogeerd was doordat iets in zijn drankje was gestopt of omdat hij een drankje van een ander had gepakt. In Barcelona betrof het zijn geschreeuw tegen de afhandellaars en een reiziger met een platinumstatus. De vrouw in kwestie die aangewezen was op een rolstoel, had voor een vertraging van 24 minuten gezorgd. De vlieger herkent zich niet in de beschuldigingen, al geeft hij toe dat hij ‘waarschijnlijk intens overkwam’. Naar aanleiding van dit incident werd hij in afwachting van mogelijke vervolgacties ‘vrijgesteld van werkzaamheden’. Naar de mening van de piloot was hij drie maanden ten onrechte uit de running.

Volgende klachten

Uit Tel Aviv kwamen vervolgens opnieuw klachten binnen over intimiderend gedrag tegenover technisch personeel, dit in de vorm van schreeuwen en agressieve handgebaren. Bij een extern bureau volgde een niet-technisch trainingstraject in de vorm van zes coachingsgesprekken. Ook dit mocht niet baten. Opnieuw raakte de KLM-vlieger betrokken bij incidenten waarbij hij zich agressief opstelde., wat leidde tot een berisping. Niet dat het hielp. Er bleven klachten over de man binnenkomen die uiteindelijk niet alleen meer gingen over agressief gedrag maar ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een hotelkamer zou hij bij een vrouwelijke collega handelingen tegen haar zin in hebben verricht. Er volgde een waarschuwing dat KLM niet nogmaals een klacht over zijn houding en gedrag wenste te ontvangen, en dat dan mogelijk zwaardere sancties, zoals ontslag, konden volgen.

Ontslag

Er kwamen nog twee meldingen binnen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Toen een vertrouwenspersoon van KLM meldde dat de meldingen van de direct betrokkenen van dusdanig ernstige aard waren dat hij zich grote zorgen maakte over de veiligheid van collega’s waarmee deze captain werkte, was de maat vol. De vlieger vecht zijn ontslag aan en eist 1,5 miljoen euro aan schadevergoeding voor inkomens- en pensioenschade voor onterecht ontslag. De kantonrechter stelt KLM in het gelijk om de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen te ontbinden. De ontslagen vlieger ontvangt wel een transitievergoeding. In dit geval betreft dat 190.000 euro.