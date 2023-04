KLM ‘verbaasd’ over plannen Schiphol

KLM zegt verbaasd te zijn over het feit dat Schiphol eenzijdig met een reeks zeer ingrijpende plannen komt.

Maandag werd bekend dat Schiphol voornemens is uiterlijk in 2025 een aantal vergaande maatregelen te implementeren. Er zou een verbod komen op nachtvluchten en privéjets, er gaat een streep door een tweede Kaagbaan en vliegtuigen die relatief veel geluidshinder veroorzaken zouden stapsgewijs van de luchthaven geweerd moeten worden. Momenteel vinden er jaarlijks nog zo’n 10.000 nachtvluchten plaats, waarvan ruim de helft wordt uitgevoerd door Transavia.

In een reactie op de berichtgeving zegt KLM het net als Schiphol belangrijk te vinden ‘dat wat we doen in balans is met de omgeving en het klimaat. We willen het liefst als sector gezamenlijk met verdere maatregelen komen om CO2-uitstoot en geluidshinder terug te dringen.’ De maatschappij hekelt de solistische aanpak van de luchthaven: ‘Het feit dat Schiphol nu zelfstandig met suggesties komt die verstrekkende gevolgen hebben voor luchtvaartmaatschappijen, zonder de sectorpartijen hierbij te betrekken, verbaast ons. Alleen een gezamenlijke, sectorale aanpak zal leiden tot een luchtvaart die in balans is met de omgeving en het klimaat. Al was het maar omdat Schiphol zelf een belangrijke sleutel in handen heeft, bijvoorbeeld als het gaat om sociaal werkgeverschap en de arbeidsomstandigheden op Schiphol.’

Wat KLM betreft komt er een breder gedragen alternatief: ‘We zullen uiterlijk 15 juni in overleg met de andere op Schiphol gevestigde luchtvaartmaatschappijen, onze strategische partner Delta Air Lines en luchtvaartbrancheorganisaties onze visie hierop indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Schiphol blijft welkom hierbij aan te sluiten.’