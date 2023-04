TUI Nederland voegt nieuw vliegtuig toe aan vloot

TUI Nederland krijgt in hoogseizoenen twee Airbus A320-vliegtuigen tot haar beschikking. Beide gaan opereren vanuit Schiphol.

Dat is de uitkomst van een wet-leaseovereenkomst die TUI Nederland sloot met leasemaatschappij Global Crossing Airlines Group, beter bekend als GlobalX. Zij stuurt tijdens de zomermaanden juli en augustus twee A320’s met gekwalificeerd personeel naar Nederland. Op deze manier hoeft TUI Nederland geen extra werknemers aan te trekken om in de zomerperiode te kunnen voldoen aan de vraag naar reizen. De overeenkomst gaat direct dit jaar in. Tevens heeft de deal betrekking op de twee opvolgende jaren gedurende dezelfde periode van het jaar. Global Crossing Airlines Announces Three (3) year European Summer Wet Lease Program with TUI in the Netherlandshttps://t.co/16WwRqWLmJ#youcantbeattheexperience #airbus #globalcrossing #globalx #europe #netherlands #tui #airlines #airplanes @airbus $JET.NE | $JET.B.NE $JETMF— Global Crossing Airlines (@globalxairlines) April 3, 2023

Drukke zomermaanden

Tijdens zomermaanden breidt TUI Nederland vaker tijdelijk haar vloot uit. Vorige zomer huurde de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld twee Boeing 737-800’s van Sunwing (Canada) in. De twee toestellen opereerden toentertijd voornamelijk vanuit Rotterdam The Hague Airport naar Europese bestemmingen. Komende zomer wordt opnieuw drukte verwacht en zit er voor TUI niets anders op dan uitbreiden. ‘Elk jaar hebben TUI en haar luchtvaartmaatschappijen extra vliegtuigcapaciteit nodig om te voldoen aan de vraag in het hoogseizoen op onze Europese markten. GlobalX biedt een perfecte match en we werken graag met hen samen om onze gasten naar hun vakantie te vliegen’, zegt Roel Martens, Head of Aviation Leases van TUI Nederland, in een verklaring. Welke vliegtuigen aansluiten bij de vloot van de luchtvaartmaatschappij is nog niet bekend.

Airbus-vloot

GlobalX beschikt in ieder geval over zes A320’s waarvan de eerste in januari 2021 in ontvangst werd genomen. Daarnaast exploiteert de leasemaatschappij drie A321’s en één omgebouwd A319-vrachtvliegtuig. Ed Wegel, CEO van GlobalX: ‘We zijn vereerd dat we de komende drie zomerseizoenen voor TUI, een van de grote luchtvaartmaatschappijen van Europa, mogen vliegen. We waarderen hun vertrouwen in ons om hun gewaardeerde klanten naar hun zomervakanties te vliegen enorm.’