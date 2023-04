44-jaar-oude Airbus A300 vindt nieuwe eigenaar

Een stokoude Airbus A300 stond jaren lang opgeslagen in de woestijn te wachten op de sloophamer. Haar lot nam een bijzondere wending want inmiddels is het toestel in ontvangst genomen door haar nieuwe eigenaar.

De Kirgizische vrachtmaatschappij Aerostan breidt haar vloot uit. Begin maart nam Aerostan haar derde Boeing 747-200F in gebruik. De jumbojets van de airline zijn gemiddeld 35 jaar oud. Nu komt er ook een Airbus A300 bij. De machine stond sinds 2009 opgeslagen in de VS nadat de vorige eigenaar, Astar Air Cargo, haar activiteiten voor DHL staakte. Vorige maand vloog het vliegtuig via Reykjavik, Riga en Bakoe naar de Kirgizische hoofdstad Bishkek.

Tijdens de aankomst in Bishkek beschikte de A300 nog steeds over het geel met rode DHL-kleurenschema, al was de naam van deze vrachtmaatschappij van de romp verwijderd. Het toestel is wel voorzien van een nieuwe registratie: EX-30005. Het meest opmerkelijke aan het vliegtuig is de leeftijd. In augustus is het namelijk 44 jaar geleden dat de machine voor het eerst werd afgeleverd aan Thai Airways, toen nog als passagiersvliegtuig. Vanaf 2000 vloog de A300 als vrachtvliegtuig voor DHL.

A300

De A300 vloog op 28 oktober 1972 voor het eerst. Het ontwerp is dus al ruim vijftig jaar oud. De A300 is niet alleen het allereerste vliegtuig dat door Airbus is ontwikkeld en gebouwd, maar ook de eerste tweemotorige widebody ter wereld. Het ontwerp dat al jaren mee gaat is ook terug te vinden in nieuwere Airbus-vliegtuigen, zoals de A330 en A340.