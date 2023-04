Amerikaanse minister draait airlines duimschroeven aan

De Amerikaanse minister van Transport, Pete Buttigieg, dringt er bij airlines op aan de zaken het komende zomerseizoen op orde te hebben.

In een bericht op Twitter prijst Buttigieg de luchtvaartsector voor het feit dat in maart slechts 1,4 procent van de vluchten geannuleerd werden, waar dat aantal in voorgaande maanden nog procentpunten hoger lag. Tegelijkertijd benadrukt hij dat luchtvaartmaatschappijen er alles aan moeten doen om het komende seizoen de drukte en chaos van de afgelopen piekperiodes te voorkomen. ‘Naarmate het reizen deze zomer toeneemt zal het DOT [Ministerie van Justitie, red.] zijn autoriteit gebruiken om ervoor te zorgen dat luchtvaartmaatschappijen zorgen voor hun passagiers. We zullen waar nodig met hen samenwerken om het aantal annuleringen en vertragingen te verminderen’, schrijft Buttigieg. Daartoe zal de overheid onder meer sturen op het verminderen van drukte en wachttijden in het luchtruim van New York.

Onder Buttigieg heeft het ministerie een proactievere positie ingenomen wat betreft het toezicht op maatschappijen. Tijdens vakantieweekenden konden veel airlines geregeld de grote drukte niet aan. Vorig jaar werden in de zomer duizenden vluchten geannuleerd wegens personeelstekorten en operationele storingen. Toentertijd bestempelde Buttigieg de situatie als ‘onaanvaardbaar’ en eiste hij dat maatschappijen ‘betere plannen ontwikkelen om de dienstverlening aan passagiers te verbeteren wanneer vluchten worden geannuleerd of vertraagd vanwege een probleem met de airline’. De maatschappijen in kwestie schreven de oorzaak van de chaotische situaties echter toe aan personeelstekorten bij de luchtverkeersleiding. As travel increases this summer, DOT will use our authority to hold airlines accountable for taking care of passengers.



