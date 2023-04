Boeren boos op vliegveld Lelystad | Podcast

Goof & Goot palaveren over poepen in de KC390, plassen die alleen maar met het nieuwe Waddenbrevet mogen worden overgestoken, boeren die boos zijn op Lelystad en, o ja: de sterke man of vrouw aan boord om Karin in toom te houden! Maar ook over een bijzonder vliegtuigkerkhof, wat er in hemelsnaam overblijft voor de gegoede GA-vlieger als de Drones de zaak overnemen en nog veel meer! Luisteren Mensen! Item over Lelystad: vanaf 18:40

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!