Delta A321 breekt start af door luchtverkeersleiding

In de Verenigde Staten moest een Airbus A321 van Delta de start afbreken omdat er mogelijk een ander vliegtuig op de baan was getaxied. Dit keer leek de toren extra oplettend te zijn.

Het voorval vond plaats op de luchthaven van New Orleans. Op 31 maart stond de Airbus A321 van Delta klaar om te vertrekken naar Salt Lake City. Enkele seconden later kreeg vlucht DL1482 toestemming voor de take-off en begon met de take-off roll. Op het moment dat het vliegtuig een snelheid van zo’n 230 kilometer per uur behaalde, remde de bemanning de A321 af en kwam het toestel op 1500 meter van het begin van de startbaan tot stilstand.

Het onderbreken van de take-off was noodzakelijk volgens de luchtverkeersleiding. Volgens hen had een ander vliegtuig de stoplijn naar de startbaan genegeerd. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelde een kort onderzoek in naar het voorval en kwam tot de conclusie dat het vliegtuig in kwestie, een Learjet-zakentoestel, zich weliswaar op de verkeerde taxibaan bevond, maar niet de stopstreep was gepasseerd.

Incidenten

De luchtverkeersleiding leek dit keer erg op haar hoede en gaf het stopbevel uit voorzorg. Mogelijk komt dat door eerdere incidenten waarbij vliegtuigen wel heel dicht bij elkaar in de buurt kwamen. Zo taxiede in februari een Boeing 777 van American Airlines over een baan op New York JFK Airport waar op dat moment een Delta-Boeing 737 aan het opstijgen was. In maart drong de FAA luchtvaartmaatschappijen erop aan actie te ondernemen om nieuwe incidenten te voorkomen.