Passagier overlijdt aan boord Jet2-Boeing 757

Een passagier aan boord een Jet2-vlucht voelde zich niet goed. De situatie werd alleen maar slechter waardoor het vliegtuig moest uitwijken.

Vlucht LS756 was op 2 april op weg van Tenerife South Airport naar Manchester Airport en werd uitgevoerd door een Boeing 757-200. De vlucht verliep rustig totdat een mannelijke passagier opstond om een ​​vrouw met wie hij samen reisde naar het toilet te helpen. De vrouw, vermoedelijk een zestiger, zag lijkbleek. Het cabinepersoneel hielp haar aan een plek bij de nooduitgang. Algauw bleek dat de vrouw ook veel pijn had. De geattendeerde cockpitbemanning besloot tot een tussenlanding en deed derhalve een 7700-noodmelding.

De vliegers zetten vervolgens de daling in om uit te wijken naar Newquay Airport. Tegelijkertijd verslechterde de toestand van de passagier. Omdat de vrouw haar bewustzijn verloor werd direct begonnen met pogingen haar te reanimeren. Na dat de machine eenmaal aan de grond stond werd de vrouw uit het vliegtuig getild en naar een ziekenhuis gebracht. Het heeft allemaal niet mogen baten.

Mededeling

Jet2 bevestigde later dat de vrouw was overleden: ‘Vlucht LS756 van Tenerife naar Manchester is zondagavond uitgeweken naar Newquay omdat een passagier medische hulp nodig had. Tot onze spijt kunnen we bevestigen dat de klant helaas is overleden. We willen onze bemanning en andere passagiers bedanken die aan boord hebben geholpen’.

Jet2

Jet2 is een Engelse vakantievlieger die hoofdzakelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en landen als Spanje en Griekenland vliegt. De maatschappij beschikt over bijna honderd Boeing 737’s, acht 757’s, zes Airbus A321’s en één A330 en biedt naast vluchten ook pakketreizen aan. In het verleden vloog de airline ook van en naar Schiphol.