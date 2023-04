Uitspraak Schiphol ‘goed voor Nederlandse economie’

In het kort geding dat door luchtvaartmaatschappijen was aangespannen om de voorgenomen krimp van Schiphol tegen te gaan, oordeelde de rechter woensdag dat het krimpbesluit voorlopig van tafel gaat. Vanuit de luchtvaartsector klinken opgeluchte reacties.

‘We werken liever samen dan dat we elkaar tegenkomen in de rechtszaal. Het kort geding was helaas nodig omdat we duidelijkheid nodig hadden van de rechter; begin mei moet de capaciteit voor aankomende winter worden vastgesteld. Die duidelijkheid is er nu’, schrijft KLM woensdag in een statement. ‘Met onze maatregelen zien wij een beter alternatief om minder geluid en CO 2 te realiseren en tegelijkertijd met onze bestemmingen te voorzien in de behoefte van reizigers om te vliegen. Dat zullen we aantonen in de volgende fase van dit dossier, de zogeheten balanced approach.’ Dat is een Europese procedure om te onderzoeken of er andere, minder ingrijpende manieren zijn om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen.

Ook IATA-topman Willie Walsh is blij met de uitspraak: ‘Deze zaak ging over het handhaven van de wet en internationale verplichtingen. De rechter heeft begrepen dat de Nederlandse regering zijn verplichtingen heeft geschonden door de wegen af te snijden die het voornemen om het aantal vliegbewegingen op Schiphol in te krimpen onder de loep zouden nemen.’ Volgens Walsh geeft de beslissing luchtvaartmaatschappijen een essentieel stukje stabiliteit.

‘Dit cruciale uitstel is goed nieuws voor de passagiers op Schiphol, het Nederlandse bedrijfsleven, de Nederlandse economie en luchtvaartmaatschappijen. Maar de kous is nog niet af. De dreiging van krimp van het aantal vliegbewegingen op Schiphol blijft zeer reëel en is nog steeds het voorgenomen beleid van de regering.’ Daarbij verwijst Walsh ook naar de nieuwe voorstellen die Schiphol eerder deze week aankondigde, waarin onder meer een verbod op nachtvluchten en privéjets in voorkwam. ‘De balanced approach is het juiste, Europese en mondiale wettelijk vastgelegde proces voor het beheersen van geluidshinder. Het heeft luchthavens over de hele wereld geholpen dit probleem succesvol aan te pakken.’

Vanuit milieuorganisaties klinken andere geluiden. Zo schrijft Greenpeace op Twitter: ‘Grote vervuiler KLM deelt hiermee een klap in het gezicht uit aan omwonenden, het klimaat en de regering die het bedrijf heeft gered van een faillissement.’ Bovendien is het laatste woord over de inperking van Schiphol wat de organisaties betreft nog niet gesproken: ‘Deze uitspraak zorgt misschien voor uitstel, maar die krimp van Schiphol gaat er komen. Daar zijn we van overtuigd’, zeggen Natuur & Milieu, Milieudefensie en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland tegenover het ANP.