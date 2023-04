Finnair vervangt vliegtuig door bussen

Finnair stopt vanaf 1 mei met vliegen op twee routes. In plaats van vliegtuigen zet de luchtvaartmaatschappij bussen in.

In de zomer zal Finnair vier dagelijkse verbindingen verzorgen tussen het busstation van Turku en de luchthaven van Helsinki. Voor Tampere geldt hetzelfde. De maatschappij besloot haar twee kortste binnenlandse vliegroutes op te heffen vanwege economische en ecologische redenen. De reistijd wordt door de verandering ook langer. Een vliegtuig legde de afstand tussen de twee steden en Helsinki ongeveer in 25 minuten af. Met de bus is het net geen twee uur rijden.

‘De vluchten naar Tampere en Turku zijn erg kort en relatief rustig. Zo zijn de vliegtuigen gemiddeld voor maar 35 procent gevuld. Dat betekent dat de vluchten een hogere CO2-uitstoot per passagier hebben dan vele andere korte routes in ons netwerk’, aldus Perrtu Jolma, netwerkmanager bij Finnair. De meeste Finnair-klanten die van Tampere of Turku naar Helsinki Airport moeten, reizen al per bus, trein of auto. Zeventig procent van de Finnair Plus-leden die in Tampere wonen maakten nooit gebruik van de vliegverbinding.

KLM

Ook in Nederland worden korte vluchten langzaam vervangen door alternatieve reismethodes. Het meest bekende is op dit moment de verbinding tussen Schiphol en Brussel. KLM biedt sinds eind maart meer treintickets aan voor de reis tussen de twee steden. Op den duur is het de bedoeling dat ook diverse andere vliegverbindingen worden vervangen door treinvervoer.