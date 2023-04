Noodlanding door giftige slang in de cockpit

Een piloot in Zuid-Afrika maakte een noodlanding vanwege een giftige slang onder zijn stoel. De vier passagiers en de vlieger konden het toestel, een Beechcraft Baron, allemaal veilig verlaten.

Het toestel was onderweg van Bloemfontein naar Wonderboom toen de vlieger de slang, een Kaapse cobra, ontdekte. In eerste instantie besloot hij de hele situatie niet uit te leggen aan zijn passagiers, uit angst dat zij in paniek zouden raken. Kort voor de landing vertelde hij ze wel wat er aan de hand was, in de hoop dat zij het vliegtuig zo rustig mogelijk zouden verlaten.

Na de landing op de ongecontroleerde luchthaven van de stad Welkom is de Beechcraft grondig doorzocht. Nadat de slang een dag later nog steeds niet was gevonden, besloten de passagiers hun reis per auto te vervolgen.

Een dag voor vertrek had grondpersoneel de slang al opgemerkt bij het vliegtuig. Toen zij poogden deze te verjagen, kroop hij de motor in. Toen die werd gecontroleerd was het dier echter verdwenen, waardoor het grondpersoneel ervan uitging dat het gevaar was geweken.