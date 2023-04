Problemen verholpen: Boeing hervat leveringen 767’s

Na een productiestop van drie maanden is Boeing weer begonnen met het leveren van 767’s. Begin dit jaar werd de productie stopgezet vanwege problemen met de verflaag in de brandstoftanks.

In januari is ontdekt dat de beschermende verflaag aan de binnenkant van de brandstoftanks van de 767 verkeerd werd aangebracht. Door de tanks vooraf onvoldoende schoon te maken zouden stukjes verf kunnen loslaten waardoor de brandstoffilters verstopt kunnen raken.

Het probleem zou zijn ontstaan nadat de leverancie van de tanks werd overgenomen door een nieuw bedrijf. Inmiddels zou het probleem bij de leverancier verholpen zijn. De afgelopen maanden herstelde Boeing de fout in de reeds gebouwde 767’s, waardoor deze ook weer geleverd kunnen worden.

In totaal staan bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer nog meer dan honderd 767’s in de orderboeken. Het betreft bestellingen voor meer dan vijftig vrachtvliegtuigen en bijna zestig tankvliegtuigen voor de Amerikaanse luchtmacht. Gemiddeld levert Boeing drie 767’s per maand, wat betekent dat het type nog minimaal tot 2026 in productie blijft.