SkyUp haalt laatste Boeing 737 uit Oekraïne

De Oekraïense luchtvaartmaatschappij SkyUp beschikt weer over al haar Boeing 737’s. Dinsdag verliet het toestel Oekraïne voor het eerst in ruim een jaar tijd.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne staan er nog altijd gestrande civiele vliegtuigen op diverse luchthavens. Voor de Boeing 737 in kwestie was een dergelijk langdurig verblijf bijna niet aan de orde. Het toestel, registratie UR-SQP, was op 24 februari 2022 al opgestegen toen de luchtverkeersleiding de bemanning opriep terug te keren. Kort daarna sloot het Oekraïense luchtruim voor onbepaalde tijd. Het vliegtuig stond begin april 2023 nog altijd op de luchthaven van Kiev.

Dmytro Seroukhov, SkyUp-CEO, legde in januari uit dat er drie redenen zijn waarom het vliegtuig niet eerder kon worden geëvacueerd. Ten eerste is het Oekraïense luchtruim nog steeds gesloten voor civiel luchtverkeer. Ten tweede heeft Oekraïne ‘een functionerend luchtverdedigingssysteem’, aldus Seroukhov. Aangezien Rusland nog altijd raketten afvuurt en drones in zet, kan dit niet worden uitgeschakeld. Tot slot was de 737 ook niet verzekerd. Ondanks alles wist SkyUp de Boeing toch weg te halen uit Oekraïne. Op de avond van 4 april 2023 verliet de machine de luchthaven van Kiev-Boryspil en vloog naar Iasi in Roemenië.

Evacuaties

Dit is pas de derde succesvolle evacuatie van een passagiersvliegtuig sinds het begin van de Russische invasie. Eerder vloog Windrose in april 2022 een ATR 72 vanuit Lviv naar een veiligere locatie. Enkele maanden later deed Wizz Air hetzelfde met een Airbus A320. Turkije is het in december gelukt twee Airbus A400M’s uit Oekraïne te evacueren.