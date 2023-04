Hiermee vervangt Icelandair haar Boeing 757

Icelandair vervangt haar Boeing 757-vloot met dertien Airbus A321XLR’s. De maatschappij neemt daarnaast een optie op twaalf aanvullende toestellen.

Het is voor het eerst dat de IJslandse maatschappij een bestelling bij Airbus plaatst. De bedoeling is dat de A321XLR’s vanaf 2029 geleverd worden. Icelandair is echter van plan voor die tijd al een aantal Airbussen in haar vloot op te nemen. De maatschappij onderhandelt momenteel over een leaseovereenkomst waarbij er vanaf 2025 met vier A321LR’s gevlogen zou worden. ‘We zijn verheugd aan te kondigen dat we tot een besluit zijn gekomen over de toekomst van de Icelandair-vloot. We hebben besloten dat de zuinige Airbus-vliegtuigen, A321XLR en A321LR, de opvolgers worden van de Boeing 757 die we geleidelijk uitfaseren’, vertelt Icelandair-CEO Bogi Nils Bogason.

De Icelandair-topman is lovend over wat de Boeings voor het bedrijf betekend hebben: ‘De Boeing 757 is sinds 1990 een pijler van de Icelandair-operatie. De unieke capaciteiten hebben de ontwikkeling van ons netwerk en onze trans-Atlantische hub mogelijk gemaakt door Noord-Amerika en Europa via IJsland met elkaar te verbinden.’ De toekomst met de Airbussen ziet hij zonnig in: ‘De uitstekende Airbus-vliegtuigen stellen ons niet alleen in staat om ons beproefde business model rond trans-Atlantische vluchten verder te ontwikkelen, maar zorgen ook voor groeimogelijkheden door nieuwe markten aan te boren.’ Het is nog niet bekend of de maatschappij ook van plan is afscheid te nemen van haar twee vrachtvarianten van de 757.