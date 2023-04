Japanse Black Hawk-helikopter neergestort

Een Japanse UH-60 Black Hawk-helikopter is boven de zee ten oosten van Taiwan van de radar verdwenen. Inmiddels zijn onderdelen, die vermoedelijk van de betreffende helikopter afkomstig zijn, teruggevonden in zee, meldt Reuters.

Momenteel zoekt de Japanse marine naar overlevenden. In totaal waren er vier bemanningsleden en zes passagiers aan boord toen de helikopter verdween. Vooralsnog zijn geen van de inzittenden teruggevonden.

De Black Hawk vloog in de omgeving van het eiland Miyakojima, grofweg driehonderd kilometer ten oosten van Taiwan. In de omgeving van het eiland is de laatste weken een grote hoeveelheid activiteit van de Chinese marine waargenomen, onder andere als reactie op de ontmoeting tussen de president van Taiwan en Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Japan beschikt officieel niet over een eigen strijdkracht. Na de Tweede Wereldoorlog is in de grondwet van het land opgenomen dat het niet langer over een eigen landmacht, luchtmacht of marine zal beschikken. De Japanse zelfverdedigingstroepen, zoals ze worden genoemd, behoren tot een van de grootste ‘strijdkrachten’ ter wereld.