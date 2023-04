Oekraïne wil ‘4 tot 5 keer beter’ alternatief voor MiG-29’s

De top van de Oekraïense luchtmacht verhoogt nogmaals de druk op Westerse landen om F-16’s te gaan leveren. Bevelhebber Serhiy Holubtsov zegt dat er een ‘grote behoefte’ is aan de Amerikaanse vliegtuigen: ‘De F-16 is een veelzijdig gevechtsvliegtuig dat het hele spectrum van taken in de lucht kan vervullen. De MiG-29 is helaas (een vliegtuig) uit de vorige eeuw.’

Deze uitspraak komt op een gevoelig moment, omdat NAVO-leden Polen en Slowakije juist bezig zijn met het overdragen van MIG-29’s aan de Oekraïense luchtmacht. Daarbij heeft Polen tijdens het bezoek van de Oekraïense president Zelensky aan het land afgelopen week tien extra MiG-29’s toegezegd.

Het mogelijk gebruiken van F-16’s in de strijd tegen Rusland ligt al lange tijd gevoelig. Aan de toezegging van het leveren van Duitse Leopard II tanks is veel politiek overleg voorafgegaan. Het leveren van F-16’s voelt voor Westerse regeringen als een verdere escalatie van het conflict en de eigen betrokkenheid daarbij. Premier Rutte zei dat ‘echt een hele grote volgende stap als het zover komt’. De Amerikaanse regering heeft het voor nu volledig uitgesloten. Amerikaanse functionarissen schatten dat er minsten 18 maanden nodig is om het vliegend- en grondpersoneel te trainen een F-16 te kunnen opereren. De MiG-29’s zijn voor Oekraïne daarentegen bekend terrein waardoor deze snel ingezet kunnen worden.