Details van nieuwe An-225 bekend

Aan het begin van de oorlog in Oekraïne werd de Antonov An-225 vernietigd. Een nieuw toestel komt er en details daarvan zijn bekend.

Door de verwoesting van de luchtreus liet Oekraïne zich niet uit het veld slaan: president Volodymyr Zelensky gaf mei vorig jaar al aan dat er een nieuwe An-225 komt. Als reden noemde hij dat het grootste vliegtuig ter wereld symbool staat voor het land en dat hiermee de gesneuvelde Oekraïense beroepspiloten geëerd worden. In november vorig jaar zei Ievgen Gavrylov, directeur van Antonov Airlines, dat op een ‘geheime plek’ gewerkt wordt aan een nieuwe Mrija.

Herbouwen An-225

Met de bouw van de nieuwe An-225 gaat echter veel geld gemoeid. In eerste instantie dacht men dat de kosten zo’n 400 tot 800 miljoen dollar zouden gaan bedragen. Deze verwachting is inmiddels bijgesteld naar één miljard dollar. Ingenieurs en technici zijn op onderzoek uitgegaan om te achterhalen welke onderdelen van het verwoeste exemplaar nog bruikbaar zouden kunnen zijn. Een deel komt daarvoor in aanmerking. Antonov-ontwerper Valerii Kostiuk stelt dat een van de vleugels verwijderd wordt om die vervolgens te restaureren. Daarnaast wordt de nieuwe An-225 voorzien van een aantal andere nieuwe onderdelen. ‘Het vliegtuig zal worden uitgerust met gemoderniseerde motoren. Nieuwe elektronische boordapparatuur zal worden geïnstalleerd. Hierbij zullen bekende bedrijven worden betrokken’, zegt hij bij CNN zonder namen te noemen van de bedrijven in kwestie.