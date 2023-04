Transavia: ‘Vliegen wordt voor velen onbereikbaar’

Schiphol wil de komende jaren nachtvluchten schrappen. De meningen van Transavia, Corendon en TUI lopen daarover uiteen.

Los van de beoogde krimp, die door de rechter deze week als onrechtmatig geoordeeld werd, kwam het nieuws begin deze week naar buiten dat Schiphol het plan heeft af te zien van nachtvluchten. Jaarlijks vinden 10.000 vluchten plaats, waarvan een groot deel in de zomer. Luchtvaartmaatschappijen, zoals Transavia, Corendon en TUI, laten hun vliegtuigen vaak laat in de avond en begin van de nacht landen, terwijl de toestellen daarna klaar gemaakt worden om vroeg in de ochtend te vertrekken.

Mokerslag voor Transavia

Interim-CEO Ruud Sondag verwacht dat de maatregel ‘flinke impact’ heeft op de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Vooral Transavia ondervindt hinder. De maatschappij voert ruim de helft van de nachtvluchten uit. ’s Ochtends vroeg wordt een machine klaargemaakt om vroeg te vertrekken waarna die aan het einde van de ochtend of begin van de middag terug in Nederland is. Vervolgens stijgt het vliegtuig opnieuw op voor de tweede vlucht van de dag waarna het ’s avonds terugkeert. Door het verbod op nachtvluchten mogen tussen 00.00 uur en 06.00 uur ’s ochtends helemaal geen vluchten vertrekken vanaf Schiphol en dat tot 05.00 uur ’s ochtends geen landingen zijn toegestaan. De impact zal enorm zijn, aldus Transavia-topman Marcel de Nooijer. ‘Door de nachtsluiting komen er veel minder stoelen naar vakantiebestemmingen en de vluchten die we nog wel kunnen uitvoeren, worden veel duurder’, licht hij toe bij het Algemeen Dagblad. Hij vreest dat zo’n anderhalf miljoen Nederlanders door prijsstijgingen niet meer op vakantie kunnen. ‘Vliegen wordt dan onbereikbaar voor de onderwijzer, verpleger en politieagent met hun salaris. Straks kan je alleen nog op vliegvakantie als je rijk bent.’ Ook de woordvoerder van reisconcern TUI Nederland is ‘heel onaangenaam verrast’ door het beperken van de nachtvluchten. Volgens hem zetten deze plannen de Nederlandse vakantieganger opnieuw in de kou.

Corendon blijft nuchter

Corendon-topman Steven van der Heijden staat er anders in. ‘Verreweg de meeste geluidsoverlast wordt in de nacht ervaren en het vliegen in de nacht dient nauwelijks enig maatschappelijk belang. Het is dus een relatief klein offer dat wel een enorme vermindering oplevert van overlast’, zegt de CEO die verwacht dat per retourvlucht een vliegticket 15 tot 25 euro duurder wordt. TUI denkt dat reizigers blijven vliegen, maar mogelijk wegens prijsstijgingen uitwijken naar luchthavens over de grens.