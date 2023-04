China heeft geen interesse in widebodies

Chinese maatschappijen lijken voorlopig geen interesse te hebben in nieuwe widebody-vliegtuigen, zo meldt Reuters op basis van opmerkingen van de Franse president Macron tijdens zijn staatsbezoek aan China.

Tijdens het bezoek van Macron werd al aangekondigd dat Airbus meer vliegtuigen wil gaan bouwen in China, deels vanwege de grote hoeveelheid Chinese bestellingen. Momenteel wordt alleen de A320-familie gebouwd in de fabriek in de Chinese havenstad Tianjin.

Macron liet weten dat er te zijner tijd ook gesproken zal worden over bestellingen voor widebodies, zowel voor passagiers- als vrachtvervoer. Momenteel hebben Chinese maatschappijen nog geen interesse in langeafstandsvliegtuigen, waarvan er nu al een overschot is in het land. Alhoewel de binnenlandse routes weer in trek zijn, blijft de internationale markt achter. Ten opzichte van 2019 wordt nu nog maar 30 procent van de internationale routes van en naar China uitgevoerd.

De Europese vliegtuigbouwer ziet veel kansen op de Chinese markt. De verwachting is dat de hoeveelheid vliegverkeer in het Aziatische land de komende twintig jaar met 5,3 procent per jaar zal groeien. Airbus verwacht dat er tussen nu en 2041 bijna 8.500 vliegtuigen nodig zullen zijn voor zowel passagiers- als vrachtvervoer.

Mogelijk beïnvloedt de ontwikkeling van de CR-929 de keuze van de Chinese overheid om nog af te zien van nieuwe bestellingen bij Airbus en Boeing. De ontwikkeling van de Russisch-Chinese CRAIC CR-929 is, ondanks de geldende sancties tegen Rusland, nog in volle gang. Het Chinese Comac zou inmiddels zijn begonnen met het ontwerpen van een productievariant en lijkt het voortouw te hebben genomen bij de ontwikkeling.