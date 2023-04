Drie stewardessen tegelijk ziek op Delta-vlucht

Een Boeing 757 van Delta Air Lines maakte afgelopen donderdag een ongeplande landing toen drie stewardessen ziek werden.

Het toestel, registratie N667DN, vertrok 13:30 uur lokale tijd vanuit Los Angeles naar Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Gedurende de vlucht begonnen drie stewardessen zich niet goed te voelen. De purser kreeg volgens Emmy Kelly, een van de inzittenden, moeite met ademhalen. Op een gegeven moment zette dit cabinelid zelfs een zuurstofmasker op. Naast haar raakten nog twee stewardessen onwel, maar in mindere mate dan de purser. Verteld werd dat het gebeuren mogelijk te maken had met de hitte in de cabine. ‘Ze gaven ons niet veel informatie’, vervolgt Kelly bij FOX News. Een definitieve verklaring van de ziektegevallen maakte Delta Air Lines (nog) niet bekend.

Een 757 van Delta Air Lines maakte een ongeplande landing nadat drie stewardessen onwel raakten © Flightradar24.com

757 maakt ongeplande landing

Niet alleen de drie cabineleden werden ziek. Ook negen passagiers zouden zich duizelig hebben gevoeld. Na circa tweeëneenhalf uur te hebben gevlogen besloten de piloten dan ook uit voorzorg een ongeplande landing te maken wegens ‘een medisch probleem aan boord’. De 757 lijnde op om te landen op luchthaven Oklahoma City Will Rogers World Airport. De drie stewardessen zijn per ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de Emergency Medical Service Authority liet niets los over de status van het trio. Evenmin is bekend wat met de negen zieke reizigers gebeurde.

De overige inzittenden van het toestel moesten noodgedwongen een nacht in een hotel in Oklahoma City doorbrengen. Op Goede Vrijdag kreeg de 757 toestemming van de onderhoudsdienst vliegoperaties voort te zetten. De Federal Aviation Administration (FAA) doet verder onderzoek.