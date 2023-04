Frits van Eerd verzorgt flyby bij uitvaart Engelandvaarder

Zaterdagochtend vond in het Limburgse Horn de uitvaart plaats van Engelandvaarder Leo Hendrikx. Terwijl de kist de kerk in werd gedragen, vloog een Spitfire MK.T9 als eerbetoon over het kerkplein. Aan de stuurknuppel zat niemand minder dan eigenaar Frits van Eerd. Samen met ex-F-16-piloot Ralph Aarts verzorgde de voormalige topman van supermarktketen Jumbo deze flyby. Hendrikx overleed zondag 2 april op 99-jarige leeftijd als een van de laatst overlevende Engelandvaarders.

Leo Hendrikx vertrok op 17-jarige leeftijd met drie vrienden naar Canada, waar hij zijn vliegbrevet haalde. Uiteindelijk belandde hij in Engeland waar hij werd opgeleid om op de Spitfire te vliegen. Op zondag 1 april 1945 vloog hij vanuit Engeland naar Nederland. In de omgeving van Warnsveld werd de Royal Air Force-vlieger uit de lucht geschoten. Hendrikx overleefde de noodlanding maar viel in handen van de Duitsers. De Canadezen zorgden kort daarna voor zijn bevrijding. In 2021 vloog Hendrikx op 97-jarige leeftijd nog een laatste keer mee in de Spitfire. De tweezitter werd toen ook gevlogen door Ralph Aarts.

Spitfire TR9 PH-KDH op vliegveld Midden-Zeeland ©Wytze Adriaanse

In 2021 kocht gepassioneerd liefhebber en toenmalig Jumbo-topman Frits van Eerd de Spitfire MK.T9 samen met twee andere varianten waarna het vliegtuig werd toegevoegd aan de vloot van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Het toestel is in 1943 gebouwd en draagt het RAF-serienummer MJ772. In Nederland vliegt de machine onder de registratie PH-KDH. Momenteel staat het jachtvliegtuig opgeslagen op vliegveld Midden-Zeeland.