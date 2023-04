Passagier boos: ‘KLM doet expres moeilijk’

Michael Littaur sleept KLM voor de rechter omdat hij zijn geld terug wil voor tickets die hij bij de luchtvaartmaatschappij annuleerde.

De situatie deed zich afgelopen zomer voor. Wegens de personeelstekorten bij onder meer de beveiliging, was het voor veel reizigers de vraag of ze hun vluchten op tijd konden halen. Schiphol besloot gedurende de zomerperiode dan ook een limiet te stellen op het aantal vertrekkende passagiers. Littaur vloog in de zomer vanuit Amsterdam naar Lissabon. In eerste instantie boekte hij voor 804 euro vier tickets voor een KLM-vlucht die ’s ochtends uitgevoerd zou worden. Om zekerheid te creëren geen moeilijkheden bij de security te krijgen, upgradede hij zijn economy-tickets naar business flex-tickets. Dit kostte hem 652 euro extra. Daarnaast boekte Littaur vier tickets voor een andere KLM-vlucht die ’s middags zou plaatsvinden, met in het achterhoofd dat een reiziger het volledige bedrag van de luchtvaartmaatschappij terugkrijgt als op tijd geannuleerd wordt.

Deel van bedrag teruggestort

Op 23 juli annuleerde de passagier de ochtendvlucht, zowel online als telefonisch. Op 5 september volgde de terugstorting van 804 euro. Dat leidde tot de vraag waar de resterende 652 euro bleef. Littaur stelde dat KLM dat bedrag moest terugbetalen, omdat geen geld ingehouden mag worden voor het omzetten van een economy-ticket naar een business flex-ticket. KLM hield hem voor geen administratiekosten te kunnen vergoeden vanwege belastingkosten. Zes maanden lang hield de airline aan dit standpunt vast. ‘Bizar dat je als consument zo ver moet gaan om je recht te halen’ zegt Littaur tegen RTL Nieuws. ‘KLM doet expres moeilijk om klanten geld terug te geven. Het is voor KLM een verdienmodel in de hoop dat klanten het voortijdig opgeven. Consumenten worden gedwongen om juridische stappen te ondernemen en dat kost veel tijd, geld en energie.’

KLM wil tegemoet komen

Uiteindelijk besluit Littaur KLM voor de rechter te slepen. Daarop komt de luchtvaartmaatschappij hem tegemoet. Er zou sprake zijn geweest van een ‘misverstand’ en ‘de betaling van het resterende bedrag van 652 euro heeft KLM inmiddels in werking gezet’. Tevens wil de maatschappij uit coulance 266,72 euro bieden voor juridische kosten die dit voorval met zich meebracht, zonder daarbij schuld te erkennen. Echter vraagt zij Littaur een vaststellingsovereenkomst met geheimhouding te tekenen. Dit schiet hem in het verkeerde keelgat. Hij besluit de zaak te laten voorkomen bij de rechter. Behalve de 652 euro en een vergoeding voor de door hem gemaakte kosten, eist hij ook een financiële compensatie voor zowel de stress die dit met alles zich meebracht als de 26 uur tijd die al dit gedoe met KLM hem heeft gekost.