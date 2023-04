Dublin Airport kort gesloten door Ryanair 737

Een Boeing 737 van Ryanair landde zondag op de luchthaven van Dublin met een technisch probleem. Hierdoor moesten enkele vluchten uitwijken.

De bemanning van Ryanair-vlucht FR5542 meldde na de landing in Dublin dat ze een probleem hadden met het neuswiel. De luchtvaartmaatschappij beschreef het incident als volgt: ‘De vlucht van Liverpool naar Dublin had bij de landing een klein technisch probleem met het neuslandingsgestel. De passagiers en bemanning zijn normaal van boord gegaan en het vliegtuig wordt naar de hangaar gesleept voor verdere inspectie door Ryanair-technici.’

Op foto’s is te zien dat een groot deel van het neuslandingsgestel is weggesleten. Ook mist er een wiel. Door het incident was de luchthaven kort gesloten. De noordelijke baan kon snel weer in gebruik worden genomen. De zuidelijke baan bleef wel dicht. Door de sluiting moesten twee Aer Lingus- en twee Ryanair-vluchten uitwijken.

Veiligheid

Ondanks dat Ryanair een goedkope uitstraling heeft, is de maatschappij meerdere keren uitgeroepen tot een van de veiligste low-cost airlines ter wereld. Zo heeft Ryanair nog nooit een fataal incident gehad. Van de honderden vliegtuigen in haar vloot is er ook maar één machine, de EI-DYG, als verloren beschouwd. Het desbetreffende vliegtuig moest in 2008 een noodlanding maken vanwege een vogelaanvaring. Alle passagiers kwamen met schrik vrij. Ryanair 737-800 suffers nose gear failure while landing at Dublin Airport in Ireland. No injuries reported and all passengers/crew disembarked safely. pic.twitter.com/eQlqs9sVLi— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 9, 2023