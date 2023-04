Niceair moet operaties stilleggen door Hi Fly

De Noord-IJslandse luchtvaartmaatschappij Niceair is haar enige vliegtuig kwijt en moet daardoor de vluchtuitvoering staken. Volgens de airline is dat te wijten aan de Maltese tak van Hi Fly.

Niceair is nog geen jaar oud en kan nu al niet meer vliegen. De maatschappij beschikte voorheen over één Airbus A319, maar moest die afstaan aan de eigenaar, leasemaatschappij Avolon Aerospace Leasing. Dat bedrijf vloog het toestel naar Knock Airport, in Ierland, waar de machine wordt gesloopt. Hi Fly Malta, waarvan Niceair het toestel huurde, legt de schuld bij de IJslandse maatschappij en ‘beëindigde het leasecontract op 25 maart omdat de contractvoorwaarden niet werden nageleefd’.

Volgens Niceair klopt er niets van de uitspraak. Volgens hen zijn ze het vliegtuig kwijtgeraakt omdat Hi Fly de eigenaren van de Airbus niet zou hebben betaald. Avolon Aerospace deed verder geen uitspraak over de ontstane commotie. Hi Fly gaf aan dat Niceair het toestel weer in gebruik mocht nemen zodra ze zich weer aan de contractvoorwaarden konden houden, al lijkt dat niet reëel gezien het huidige vooruitzicht voor de machine.

Vervanging

Thorvaldur Ludvik Sigurjonsson, CEO van Niceair, laat weten dat ze zelf alle schulden hebben betaald. Al het personeel is op de hoogte van het probleem en er worden oplossingen gezocht voor getroffen passagiers. Verder is de airline druk op zoek naar een nieuw vliegtuig, maar is er tot op heden nog geen vervangend toestel gevonden.

Niceair

Niceair is gebaseerd op de luchthaven van Akureyri, in het noorden van IJsland. De maatschappij begon in 2022 met vluchten naar Alicante, Kopenhagen en Tenerife. De airline zou op 6 mei starten met vluchten naar Düsseldorf. In voorgaande jaren was het ook mogelijk om vanuit Nederland naar Akureyri te vliegen met Transavia.