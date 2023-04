Russische man klimt in vrachtruim Airbus A321

Op de luchthaven van Moskou Domodedovo is vorige maand een man opgepakt nadat hij niet mee mocht met een vlucht naar Kaliningrad en een andere oplossing had bedacht.

Volgens Russische media gedroeg de man zich heel provocatief. Om die reden besloten stewardessen van Ural Airlines hem de toegang tot het vliegtuig te weigeren. De 24-jarige man was het hier niet mee eens en zocht naar een alternatieve oplossing om toch thuis te komen. Hij zette kort daarna op het platform met het doel was het laadruim te betreden van een Airbus A321 van S7 Airlines. Dat toestel vloog die dag ook naar Kaliningrad. De grondmedewerkers zagen een onbekende persoon op het vliegtuig af stormen. ‘Hij rende over de lopende band de bagageruimte in’, aldus een afhandelaar.

Beveiligers wisten de man in het vrachtruim te overmeesteren en droegen hem daarna over aan de politie. Volgens S7 wordt de man psychisch onderzocht. Ural Airlines weigerde commentaar te geven op het incident. Het is nog onduidelijk hoe de man op het platform en in het vliegtuig kon komen. De S7-vlucht vertrok met twee uur vertraging naar Kaliningrad, omdat het toestel uit voorzorg eerst grondig werd onderzocht.

IndiGo

Het komt wel eens voor dat mensen bewust in een ruim van een vliegtuig klimmen om mee te reizen naar de bestemming, soms met fatale afloop. Eind 2021 had een afhandelaar van IndiGo wel een heel avontuurlijke nachtdienst. Tijdens het inladen van een Airbus A320neo viel de man in slaap en werd vervolgens niet opgemerkt door zijn collega’s. Toen het vliegtuig de startbaan opdraaide werd de belader wakker, maar kon niks meer aan de situatie veranderen. Na aankomst in Abu Dhabi werd de man door het grondpersoneel ontdekt en kon hij met hetzelfde vliegtuig weer terugvliegen naar Mumbai.