Vrolijk Pasen in de Royal Class | Column

We waren klaar met het serveren van het diner aan de Royal Class passagiers en de film was net begonnen. We zaten op het klapbankje bij deur 21 van de Boeing 747 en hadden een paar uur wacht voor de boeg. Na het eten en het lezen van de krant liepen we zo nu en dan wat in het rond. We hielden ons bezig met kleine klusjes, zoals het overgebleven fruit in stukjes snijden en aan de crew uitdelen, de kas tellen en de voorbereidingen treffen voor het ontbijt. Pasen stond om de hoek.

We zouden op de ochtend van Eerste Paasdag op Schiphol aankomen en toen we de eieren telden, kregen we een lumineus idee: als we nu eens bij iedere royal class-passagier een gedecoreerd ei op het plateau zetten? Als ze dan hun ogen open deden, was het eerste wat ze zouden zien een vrolijk paasei. Dan hadden ze misschien toch nog vrede met het feit dat ze het paasontbijt met hun familie zouden moeten missen. Mijn maatjes vonden het een leuk idee, dus kookten we een aantal eieren en gingen aan de slag met viltstiften en kleurpotloden, die speciaal voor kinderen aan boord zijn. Onze creativiteit kende geen grenzen en vrolijke gezichtjes, konijntjes, kuikentjes, bloemetjes en geometrische patronen kwamen tevoorschijn.

Bij het uitserveren van het ontbijt zetten we het plateau voor de passagiers neer en wensten hem/haar een vrolijk Pasen. De meeste mensen begonnen te glimlachen toen ze hun ei zagen en wensten ons hetzelfde. Behalve één meneer. Toen hij het ei zag, wees hij erop en zei verontwaardigd dat hij geen gekookte eieren lustte en dat hij scrambled eggs wenste met bacon. Toen ik hem verzekerde dat hij die natuurlijk ook kreeg, keek hij me kwaad aan en zei tegen me dat ik het gekookte ei moest meenemen, want het stond in de weg. We vroegen ons af wat er met hem aan de hand was, maar wat het ook was : hij was duidelijk geen ‘happy bunny’. Hopelijk was er iemand op deze wereld die hem wél aan het lachen kon krijgen!

Op het bemanningencentrum van Schiphol namen we afscheid van elkaar en gingen blij naar huis. Die avond zouden we genieten van een heerlijk paasdiner, samen met onze familie en/of geliefden.

Meer van Netty Buijing View this post on Instagram A post shared by Up in the Sky (@upintheskynl)