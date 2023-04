Boeing: Chinezen vliegen weer met 737 MAX

Elf Chinese luchtvaartmaatschappijen vliegen weer met de 737 MAX, zo stelt Boeing dinsdag.

Doordat deze elf maatschappijen de 737 MAX weer in de operatie hebben opgenomen, vliegt ongeveer 45 procent van alle Chinese MAX-toestellen weer, zo schreef Boeing in een post op WeChat. De Amerikaanse vliegtuigbouwer noemde niet om welke airlines het gaat, maar het gaat in ieder geval om Hainan Airlines en Air China.

De Chinese markt is de laatste waarin de 737 MAX langzaamaan terugkeert in de operatie van maatschappijen. Nadat het toesteltype wereldwijd lange tijd aan de grond stond na twee dodelijke ongelukken, werd de terugkeer in het Chinese luchtruim nog enige tijd vertraagd door de lokale luchtvaartautoriteit, het trage herstel van de luchtvaartsector door het zero covid-beleid en spanningen in de handelsrelatie met de Verenigde Staten. Gecombineerd met de onzekerheid over de MAX hebben die factoren er tevens voor gezorgd dat Boeing maar beperkt voet aan de grond heeft gekregen op de narrowbody-markt in het Aziatische land. In de tussentijd is concurrent Airbus er met megabestellingen vandoor gegaan.