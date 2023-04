Piloot aangeklaagd voor moord

De piloot van de luchtballon die vorige week betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Mexico, wordt aangeklaagd voor moord.

Het ongeluk gebeurde op 1 april in de buurt van de historische stad Teotihuacan, niet ver gelegen van de hoofdstad van Mexico. Bij een vlucht van een luchtballon, een populaire toeristische attractie, vloog de onderkant van de ballon in brand. Ook de mand vatte vlam.

Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven toen zij uit de mand van de luchtballon naar beneden sprongen. Hun dochter raakte zwaargewond, maar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Het gezin zou de ballonvaart geboekt hebben ter gelegenheid van de 39e verjaardag van de vrouw. De piloot, die zelf ook gewond raakte bij het voorval, wordt aangeklaagd voor moord en zit in voorlopige hechtenis. De Mexicaanse autoriteiten hebben vooralsnog geen details vrijgegeven over de aanleiding voor de vervolging.



Let op, de volgende beelden kunnen als schokkend worden ervaren: 🇲🇽 | ÚLTIMA HORA: Al menos dos personas murieron en Teotihuacan, saltaron cuando el globo en el que viajaban se incendió.



Video sensible ⚠️ pic.twitter.com/t1PicUO6gs— Alerta Mundial (@AlertaMundial2) April 1, 2023