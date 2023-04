Rusland vraagt piloten op te letten wegens aswolk

Een grote vulkaanuitbarsting in Rusland resulteerde in een aswolk die opsteeg tot ruim twaalf kilometer. De Russische autoriteiten kondigden het hoogste alarmniveau voor de luchtvaart af.

De uitbarstingen vonden begin april plaats op het schiereiland Kamtsjatka in het verre oosten van Rusland. De eruptie van Bezymjanny-vulkaan, een van de actiefste vulkanen ter wereld, zette de Russische luchtvaartautoriteit ertoe aan een Notice to Airmen (NOTAM) te publiceren met een waarschuwing voor een grote aswolk. Tevens werd er een code rood, de hoogste schaal van de gevarenclassificatie in de luchtvaart, afgegeven.

De NOTAM adviseerde piloten tevens ‘rekening te houden met de gevolgen van de uitbarsting’ en ‘alternatieve vliegroutes te overwegen’. Vluchten die het gebied passeerden, konden de reis met de nodige voorzichtigheid voortzetten. Minstens 23 vliegtuigen uit China, India en andere Zuid-Aziatische landen vlogen, met begeleiding van de lokale luchtverkeersleiding, door het gebied. Vrijdag werd de waarschuwing ingetrokken omdat de aswolk niet meer zichtbaar was op radar- en satellietbeelden.

Gevaarlijk

Vliegen door een aswolk is voor vliegtuigen zeer gevaarlijk. Als een toestel in een aswolk terechtkomt kunnen onder andere de motoren uitvallen, de ramen gezandstraald worden waardoor de bemanning nog nauwelijks naar buiten kan kijken, en de instrumenten die de informatie van de pitotbuizen weergeven onbruikbaar worden. Een Boeing 747 van KLM, de PH-BFC, belandde in 1989 boven Alaska in de aswolken van de tot uitbarsting gekomen vulkaan Mount Redoubt. De bemanning slaagde erin de uitgevallen motoren weer aan de praat te krijgen en de zwaar gehavende Jumbo veilig aan de grond te zetten in Anchorage. Na de reparatie vloog de op dat moment drie maanden oude machine nog dertig jaar voor KLM.