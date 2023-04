Russen sturen vliegtuig naar Iran voor onderhoud

Het Russische Aeroflot is vanwege de westerse sancties genoodzaakt een Airbus A330-300 naar Iran te sturen voor onderhoud. Dat meldt de Russische nieuwssite RBC maandag.

De A330 zou op 5 april in Teheran zijn geland, alwaar het onderhoud door het Iraanse Mahan Air zou worden gevoerd. Aeroflot bevestigt dat het een vliegtuig naar Iran heeft gestuurd en laat tegenover RBC weten dat Mahan Air ‘het noodzakelijke materiaal en de faciliteiten, certificaten en ervaring’ heeft om het werk ‘op hoog kwaliteitsniveau’ uit te voeren.

Het is voor het eerst dat een Russische airline een vliegtuig naar Iran stuurt voor onderhoudswerkzaamheden. Sinds de invoering van strenge westerse sancties op onder meer de export van vliegtuigonderdelen voor Airbussen en Boeings, is het voor luchtvaartmaatschappijen erg lastig om hun vloot, die veelal grotendeels bestaat uit westerse vliegtuigen, in de lucht te houden. Om aan de benodigde onderdelen te komen voor de nog vliegende toestellen zijn er al verschillende vliegtuigen gestript. In juli vorig jaar gingen de Russen bovendien een samenwerking voor de levering van onderdelen aan met Iran, dat zelf veel ervaring heeft met het ondanks sancties in de lucht houden van westerse jets.