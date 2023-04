Eten Air Force One en Two ondermaats

Voor de reisbeleving van veel passagiers is catering enorm belangrijk en over vliegtuigeten wordt dan ook vaak geklaagd. Nou is bekend dat de ‘rich and famous’ doorgaans prima eten in de lucht. Dit geldt echter niet voor iedereen. Zo is het eten aan boord van Air Force One én Air Force Two volgens ingewijden ernstig ondermaats. De passagiers aan boord van deze toestellen krijgen naar verluidt duur of slecht voedsel.

De vliegtuigen van de Amerikaanse president en vice-president zijn wereldberoemd. De vloot bestaat uit diverse toestellen waaronder twee Boeing 747-200’s met tal van speciale modificaties waaronder twee keukens. Ook aan boord van de Boeing 757’s waar de vice-president meestal mee vliegt kan zeker een normale maaltijd bereid worden. Niets blijkt echter minder waar.

Waar de Amerikaanse executives en hun staf veelal omringd worden door luxe is dit volgens het tijdschrift Politico op culinair gebied in de lucht niet het geval. Zo zouden passagiers aan boord van Air Force One voor hun eigen eten moeten betalen. Ongeacht of het nu gaat om medewerkers van het Witte Huis of begeleidende pers: een paar dagen na de vlucht ontvangen reizigers een factuur van de luchtmacht.

Een voormalige medewerker van president Biden meldt dat een dagtocht met Air Force One zo’n 50 dollar kan kosten, exclusief snacks en speciale dieetwensen. Het kan echter ook snel duurder worden door de vele opties met een aardig prijskaartje. Het scala aan gerechten waaruit gekozen kan worden varieert van een Philly cheesesteak tot filet mignon met prijzen van wel honderden dollars. Dit zou vooral problematisch zijn voor de jonge leden van de pers, die veel met de president reizen maar betrekkelijk bescheiden verdienen. Sommige medewerkers klagen dat niet vooraf wordt uitgelegd dat je je eigen maaltijden moet betalen en willen meer duidelijkheid van de luchtmacht, schrijft het blad.

De situatie aan boord van Air Force Two is heel anders. Hier is het eten gratis. Wel wordt het als bijzonder slecht ervaren. In plaats van filet mignon zijn de meest voorkomende maaltijden koude pastasalade, verpakte friet en papperige vleeswaren. In plaats van op porseleinen borden wordt het eten geserveerd in bruine papieren zakken. “Het is een beetje meer Southwest Airlines dan Four Seasons”, zei een voormalige werknemer van vicepresident Kamala Harris. Werknemers vermijden daarom eten en nemen hun eigen snacks mee. Ook een biertje om de matige hap mee weg te spoelen zit er niet in. Aan boord van Air Force Two wordt in tegenstelling van Air Force One geen alcohol geschonken. Het gerucht gaat dat Mike Pence, de geplaagde vicepresident onder Donald Trump, alcohol aan boord heeft verboden en zijn opvolger lijkt hier nog weinig aan veranderd te hebben.