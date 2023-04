JetBlue: ‘Amsterdam is toe aan concurrentie’

De Amerikaanse maatschappij JetBlue heeft aangekondigd deze zomer te beginnen met vluchten naar Schiphol. De route naar Amsterdam wordt de derde trans-Atlantische verbinding van de Amerikaanse maatschappij. ‘Deze route is al lang toe aan wat concurrentie’, aldus CEO Robin Hayes.

In eerste instantie start JetBlue met vluchten tussen New York JFK en Amsterdam. Later wil de maatschappij ook vanuit haar hub in Boston naar Nederland vliegen. De route zal, na enige ruzie met de Nederlandse slotcoördinator, tegen het einde van de zomer van start gaan.

JetBlue is niet bepaald tevreden als het gaat om de vertrektijden vanuit New York JFK. ‘De geaccepteerde slots zijn niet op commercieel wenselijke tijden. Zo zou een vlucht om 15:00 uur aankomen op Schiphol, wat inhoudt dat er om 01:20 uur lokale tijd moet worden vertrokken vanuit New York JFK’, zo legt de airline uit. Desondanks nam JetBlue de slots wel aan, wat illustreert hoe graag de maatschappij naar Schiphol wil vliegen.

JetBlue is al langer bezig met haar trans-Atlantische uitbreiding. De maatschappij zet haar A321LR’s al in naar Londen Heathrow en Londen Gatwick. In juni start de airline ook met een nieuwe route tussen New York en Parijs.