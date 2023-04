Opsteker: KLM meest punctuele airline ter wereld

Uit de meest recente cijfers van luchtvaartanalysebedrijf Cirium blijkt dat KLM in februari de meest stipte luchtvaartmaatschappij ter wereld was. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij versloeg concurrent Iberia, de best presterende maatschappij van januari, nipt met een on-time performance (OTP) van 89,66%.

Van de in totaal 15.254 vluchten in februari behaalden KLM-vluchten een OTP van 89,66%, een verbetering van drie procent ten opzichte van de prestaties van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in januari. Dat februari voor de maatschappij een maand van goed nieuws is geweest kan wel gezegd worden. KLM kon toen namelijk ook al onthullen in 2022 na twee magere jaren door corona een winst van € 706 miljoen genoteerd te kunnen hebben. Dit ondanks het feit dat het bedrijf het hele jaar door te maken had met grote operationele verstoringen op Schiphol.

De enige andere Europese maatschappij in de top vijf, Iberia, bereikte een OTP van 89,57% voor zijn 12.461 vluchten en deed het daarmee íets minder dan KLM maar nog steeds beter dan de maand daarvoor. De rest van de top vijf bestaat uit twee Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen – Avianca (87,89%) en LATAM (85,16%) en Japan Airlines (85,83%).

Opsteker

Een beetje positieve berichtgeving is een mooie opsteker voor ’s lands grootste luchtvaartmaatschappij. KLM heeft nog altijd last van de onduidelijkheid rond de dreigende gedwongen krimp van Schiphol en botste kort geleden ook al met Schiphol nadat de luchthaven schijnbaar eenzijdig besloot in de toekomst te stoppen met nachtvluchten.