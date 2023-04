Roemenië wil F-35

Roemenië wil de nieuwste generatie Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen kopen om de luchtverdediging te versterken, meldt de hoogste defensieraad van het land dinsdag. De lidstaat van de Europese Unie en de NAVO hebben de defensie-uitgaven dit jaar verhoogd van 2% naar 2,5% van het bruto binnenlands product. Dit als reactie op de Russische invasie van Oekraïne.

Roemenië, dat een grens van 650 km met Oekraïne deelt, is sinds de oorlog aldaar al veelvuldig in het nieuws geweest als strategisch interessant land. Zo is het de gastheer van een Amerikaans ballistisch raketafweersysteem en is er sinds vorig jaar een permanente NAVO-eenheid op het Roemeense grondgebied gestationeerd.

Nu lijkt ook de directe modernisering van de eigen middelen een hoge prioriteit gekregen te krijgen. “Het hebben van robuuste, geloofwaardige, flexibele en efficiënte operationele luchtverdedigingscapaciteiten (…) als onderdeel van onze toezeggingen als NAVO- en EU-staat is essentieel voor Roemenië om zijn defensiebeleidsdoelstellingen te halen”, volgens de verklaring. “Het moderniseringsproces van de luchtmacht zal worden voortgezet door de aanschaf van de laatste generatie F-35-jachtvliegtuigen.” Er werd niet ingegaan op timing of aantallen.

Vorig jaar zei president Klaus Iohannis dat ook Roemenië overweegt F-35-vliegtuigen aan te schaffen, die zijn gemaakt door de Amerikaanse wapenfabrikant Lockheed Martin Corporation. Hiernaast zei het Ministerie van Defensie dat Roemenië Abrams-tanks van General Dynamics wenst te kopen als onderdeel van een bredere moderniseringsstrategie. Maar niet alleen in Amerika wordt geshopt door Boekarest. Meer concreet werd namelijk in december een overeenkomst getekend om zeven Watchkeeper X onbemande vliegtuigsystemen te verwerven van het Israëlische defensie-elektronicabedrijf Elbit Systems voor ongeveer 1,89 miljard lei ( zo’n 400 miljoen euro). Duidelijk is dat er in de nabije toekomst bij de Roemeense luchtmacht in ieder geval geen sprake zal zijn van bezuinigingen.