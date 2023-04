Verbazing over zet Harbers inzake Schiphol

Minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat kondigde dinsdag aan in beroep te gaan tegen de recente gerechtelijke uitspraak waarin een voorlopige streep gezet werd door de krimp van Schiphol. Dat besluit stuit op verbazing vanuit de luchtvaartsector en het parlement.

De rechter besliste in het kort geding, dat door KLM en nog enkele luchtvaartmaatschappijen was aangespannen om de voorgenomen krimp van Schiphol tegen te gaan, dat het besluit niet op de juiste wijze genomen is. Met het oog op het verminderen van geluidshinder wilde de regering het maximumaantal jaarlijkse vliegbewegingen op de luchthaven doen afnemen tot 440.000. Eind dit jaar zou een eerste stap gezet moeten worden met een krimp naar 460.000 vluchten. Volgens onder meer de airlines liggen er echter alternatieve manieren op tafel om tot hetzelfde resultaat te komen, waaronder vlootvernieuwing. De ‘balanced approach’, internationale standaardmethode in dergelijke situaties, schrijft voor dat de overheid naar dergelijke alternatieven moet kijken en pas naar krimp dient te grijpen als uiterste middel. Volgens de rechter is die methode niet voldoende toegepast.

Het besluit van minister Harbers om in beroep te gaan leidt tot veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. ‘Het is de Staat tegenover een staatsdeelneming. Blijf vooral samenwerken’, klonk het vanuit het CDA. Ook de fractie van zijn eigen partij is kritisch: ‘Ik ben verbaasd dat de minister nu al in beroep gaat. Waarom maken we niet eerst afspraken met de luchtvaartmaatschappijen?’, vroeg VVD’er Daniel Koerhuis zich af tijdens het debat. Ook Wybren van Haga (BVNL) wil dat er nu eerst naar alternatieven voor krimp gekeken wordt: ‘Met zulke vrienden heeft Schiphol geen vijanden meer nodig. Waarom legt de minister zich niet neer bij het vonnis?’ .@BVNLNederland doet een oproep aan werknemers van #Schiphol om aangifte te doen bij de Ondernemingskamer over het gevoerde wanbeleid door hun werkgever en het op het spel zetten van banen. pic.twitter.com/tj2ZU6b9pB— Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) April 11, 2023

De minister zelf noemde de rechterlijke uitspraak ‘niet in het belang van de omwonenden’. Daarin vindt hij steun vanuit de linkse partijen. Zo noemde GroenLinks het ‘goed’ dat er in beroep wordt gegaan en vond D66 het besluit van het kabinet om over te gaan tot krimp van Schiphol ‘moedig’. ‘De echte verliezers zijn de omwonenden’, zei D66’er Raoul Boucke, die ontevreden is dat het krimpplan van tafel is geveegd.