Lufthansa zet A380’s in op korte vluchten

Lufthansa zet de komende weken een van haar A380’s in op korte vluchten voordat het type deze zomer weer langeafstandsvluchten gaat uitvoeren voor de Duitse maatschappij.

De superjumbo wordt ingezet op kortere segmenten om bemanningen, die sinds het begin van de coronacrisis niet op de A380 hebben gevlogen, te trainen. Op welke routes het type wordt ingezet is nog onbekend.

Alhoewel het gebruikelijk is dat maatschappijen widebodies inzetten op korte routes om bemanningen te trainen is dit voor de A380 relatief gecompliceerd. Omdat niet alle luchthavens in staat zijn om het toestel te accommoderen kunnen slechts een handjevol steden worden aangedaan.

Het is nog niet bekend hoeveel A380’s zullen terugkeren in de Lufthansa-vloot. Voorlopig is van vier toestellen bevestigd dat zij weer in dienst worden genomen. Maximaal kan de maatschappij nog vier andere A380’s terughalen, omdat zes van de ooit veertien superjumbo’s teruggegeven worden aan Airbus.

De eerste twee A380’s die weer bij Lufthansa in dienst treden worden vanaf juni ingezet op de routes naar Boston en New York.