Russische maatschappij moet miljoenen betalen

De Russische maatschappij AirBridgeCargo moet 370 miljoen euro betalen aan leasemaatschappij BOC Aviation, zo heeft een Amerikaanse rechter geoordeeld.

Air Bridge Cargo moet BOC Aviation vergoeden voor het niet nakomen van haar betalingsverplichtingen. De maatschappij heeft drie Boeing 747-8F’s in gebruik van de Singaporese leasemaatschappij, echter zijn de betalingen voor de toestellen sinds begin 2022 niet meer voldaan.

ABC, zoals het bedrijf bekendstaat, is onderdeel van de Russische Volga-Dnepr groep. Waar Volga-Dnepr diverse Sovjet-toestellen, zoals de Il-76 en de AN-124, in haar vloot heeft, vliegt AirBridgeCargo sinds haar oprichting uitsluitend met westerse vliegtuigen. Door Boeing 747’s en 777’s in te zetten kon ABC een relatief groot marktaandeel in het westen krijgen.

Vorig jaar is AirBridgeCargo tijdelijk gestopt met het uitvoeren van vrachtvluchten. Door de tegen Rusland ingevoerde sancties was het niet langer mogelijk om naar Europa of de Verenigde Staten te vliegen, wat de voornaamste markt van het bedrijf was.