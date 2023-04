Ryanair vanaf Schiphol over op duurzame brandstof

Ryanair gaat alle vluchten vanaf Schiphol laten draaien op Sustainable Aviation Fuel (SAF). De budgetmaatschappij heeft laten weten de samenwerking met Neste, de leverancier van deze duurzame brandstof, te hebben uitgebreid. Vanaf 1 april vliegen daardoor alle toestellen van Ryanair Schiphol op een SAF-mix van 40%.

Thomas Fowler, de man die bij Ryanair verantwoordelijk is voor verduurzaming, is enthousiast: “We zijn verheugd om de samenwerking met Neste te verlengen om vanaf 1 april het aantal Ryanair-vluchten vanaf Amsterdam met een 40% SAF-mengel te verhogen van een derde van de vluchten naar onze hele Amsterdamse operatie.” Dit lijkt een enorme stap te zijn en wellicht ietwat onverwacht. Volgens Fowler is dit echter niet het geval: “Het vergroten van het gebruik van SAF is een fundamentele pijler van onze Pathway to Net Zero by 2050 decarbonization-strategie en deze toename in Amsterdam zal de uitstoot van broeikasgassen van onze vluchten vanaf daar met 32% verminderen. We kijken ernaar uit om onze groeiende samenwerking met Neste voort te zetten, terwijl we verder werken aan onze doelstelling om tegen 2030 12,5% van de Ryanair-vluchten met SAF uit te voeren.”

Dat Ryanair nu hun afname van duurzame brandstof opschroeft is niet geheel onverwacht. Neste kan namelijk meer brandstof leveren doordat de productiecapaciteit in hun Rotterdamse fabriek groeit. Richting het einde van 2023 zou deze fabriek zo’n 1,5 miljoen ton (1,9 miljoen liter) moeten kunnen leveren op jaarbasis. Neste is niet alleen in Nederland actief. Het Finse bedrijf produceert ook SAF in de Verenigde Staten en in Azië. Op het gebied van duurzame vliegtuigbrandstof is het de belangrijkste speler. Onder andere KLM, Lufthansa, Delta, American, ANA, Finnair, DHL Express en UPS nemen SAF af bij het bedrijf. Ryanair doet naast Neste ook zaken met Shell rond SAF.