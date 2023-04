Air New Zealand maakt languit liggen mogelijk in economy class

Iedereen die wel eens intercontinentaal heeft gevlogen in Economy Class kent het gevoel dat de stoelen niet geschikt zijn om slapend in door te brengen. Om dat probleem op te lossen gaat Air New Zealand vanaf september 2024 bedden aanbieden op alle wide body-vluchten. De bestaande wide bodies zullen worden omgebouwd naar deze nieuwe configuratie en de nieuw te leveren Boeing 787’s worden er standaard mee uitgerust.

De door Air New Zealand zelf ontwikkelde Skynests, zoals de bedden heten, zien eruit als een kamer met stapelbedden in een nachttrein, maar dan futuristisch. De bedden staan in pods, bestaande uit een smal gangpad met aan beide kanten drie bedden. Per vliegtuig zullen er zes pods worden ingebouwd, waardoor er in totaal 36 bedden beschikbaar zullen zijn.

Drie jaar geleden kondigde de Nieuw Zeelandse luchtvaartmaatschappij al aan patent te hebben aangevraagd op het ontwerp. Nu is het daadwerkelijk mogelijk om in Hangar 22, waar de innovatieafdeling van het bedrijf is gevestigd, in de bedden plaats te nemen.

Economy en Premium Economy-passagiers krijgen de mogelijkheid in blokken van vier uur een Skynest tegen betaling te reserveren. Deze vier uur is gekozen omdat mensen doorgaans een REM-cyclus in hun slaap hebben van ongeveer anderhalf uur. De vier uur maakt het mogelijk twee keer een REM-cyclus te doorlopen, inclusief de tijd om in slaap te komen en wakker te worden. Tussendoor worden de bedden verschoond.

De locatie van Nieuw Zeeland op de aardbol maakt het voor deze luchtvaartmaatschappij extra aantrekkelijk de optie aan te bieden. Een groot deel van de vluchten neemt minstens tien uur in beslag, met een uitschieter van meer dan zeventien uur voor de route Auckland – New York. Passagiers de mogelijkheid bieden ook in Economy Class gestrekt te kunnen liggen lijkt dan ook geen overbodige luxe.

Hoewel Air New Zealand de eerste is om volledige bedden aan te bieden in de Economy Class, past deze ontwikkeling wel in een al langer lopende trend. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen kiezen ervoor tussen de Economy Class en Business Class een optie te bieden voor reizigers die net iets meer beenruimte willen, verder willen kantelen of het nog een tandje luxer willen hebben, maar die er niet de hoofdprijs voor willen betalen. Zo kent KLM Economy Comfort en de Premium Comfort terwijl Air New Zealand eerder al Economy Stretch introduceerde.